«Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

Задержанный «сахарный олигарх» Мошкович пытался дистанцироваться от Путина

В Москве задержали основателя холдинга «Русагро», экс-сенатора от Белгородской области, долларового миллиардера Вадима Мошковича, который после начала спецоперации на Украине и введения против него персональных санкций пытался дистанцироваться от президента России Владимира Путина.

По предварительным данным, Мошковича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов другого крупного холдинга. Утверждается, что уже возбуждено уголовное дело.

Вместе с Мошковичем задержан гендиректор «Русагро»

Источник ТАСС подтвердил, что с Мошковичем проводят следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ. Процессуальный статус бизнесмена пока не разглашен. Кроме того, в офисах «Русагро» проводят обыски и выемку документов — по данным Shot, они проходят в офисах агрохолдинга в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове, где есть филиалы компании.

Источник «Интерфакса» добавил, что задержаны несколько человек. Среди них может быть генеральный директор «Русагро» Тимур Липатов, который находится вместе с Мошковичем на допросе. По данным источника, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России по факту «хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях». 27 марта следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным фигурантам дела.

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Источник Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иноагентом) рассказал, что дело возбуждено в связи с «взаимоотношениями “Росагро” и Мошковича с группой компаний “Солпро” и ее владельцем Владиславом Буровым».

По информации Mash, одна из причин задержания Мошковича — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более одного миллиарда рублей. Другим предполагаемым сообщником миллиардера может выступать Максим Басов, который был гендиректором «Русагро» до ноября 2021 года.

Кроме того, по данным канала, возбуждено и дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ).

Акции «Русагро» рухнули после новостей о задержании основателя

После появления новостей о задержании Мошковича акции «Русагро» на Мосбирже резко упали — они потеряли более чем 17 процентов. К 16:26 по московскому времени акции дешевели до 187,4 рубля.

В свою очередь, в девелоперской компании Level Group, основателем которой также является Мошкович, заявили, что его задержание не имеет отношения к ее деятельности. «Мы не можем прокомментировать ситуацию, так как это не имеет отношения к деятельности компании. Level Group работает в штатном режиме», — сообщили там, добавив, что Мошкович не имеет отношения к деятельности компании.

Среди учредителей Level Group на данный момент Мошковича нет.

Мошкович в 1990-е заработал на сахаре, затем занялся сельскохозяйственным бизнесом

Вадим Мошкович стал бизнесменом в начале 1990-х годов — торговал компьютерами, занимался строительством, импортом сигарет и алкоголя, работал биржевиком.

На свои биржевые доходы он мог каждый день покупать по автомобилю, если б захотел газета «Версия»

В 1995 году основал компанию «Шугар трейдинг», которая импортировала сахар, поставляя его на крупные кондитерские фабрики. К 1999 году, по данным газеты «Версия», компания вошла в тройку крупнейших сахароперерабатывающих предприятий России, имея в активе три сахарных завода в Белгородской области. Из-за этого газета нарекла его «сахарным олигархом».

Группу компаний «Русагро» Мошкович основал в 2003 году. Она стала одним из крупнейших агропромышленных холдингов России, работая в четырех направлениях — сельскохозяйственном, сахарном, мясном и масложировом.

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

С 2006 по 2014 год Вадим Мошкович был членом Совета Федерации от Белгородской области. Хотя его полномочия истекали только в 2015 году, он досрочно сложил их. В 2020 году занял 57-е место в рейтинге российских бизнесменов журнала Forbes, на 2024 год его состояние оценивалось в 2,7 миллиарда долларов.

Мошкович после начала СВО попал под санкции и попытался снять их через суд

Вадим Мошкович был в числе бизнесменов, присутствовавших на встрече с президентом России Владимиром Путиным в день начала СВО, 24 февраля 2022 года.

Вскоре после этого он попал под санкции Евросоюза и ряда отдельных западных стран. В решении о введении санкций ЕС указывал, что предприниматель присутствовал на встрече с Путиным 24 февраля и, по мнению представителей союза, является членом ближайшего окружения главы РФ.

Заявитель [Мошкович] считает, что его присутствие на этой встрече не может свидетельствовать о личных отношениях с президентом [Владимиром Путиным]. Он утверждает, что встреча была формальной и не включала в себя обсуждение геополитических вопросов, а касалась внутренней политики. Заявитель отмечает, что Совет ЕС не объяснил, что подразумевается под «ближайшим окружением», (...) и подчеркивает, что он не является членом такого круга и не занимается политикой выдержка из решения первой палаты Европейского суда общей юрисдикции по делу Вадима Мошковича от 20 декабря 2023 года

При этом в декабре 2022-го ЕС сделал для него и ряда других олигархов частичные послабления.

Мошкович попытался через суд снять санкции, доказав, что не входит в ближайшее окружение Путина, а «Русагро» не является крупным источником доходов для бюджета РФ. Однако европейский суд отказал ему.

Миллиардера требовали признать иностранным агентом из-за офшора

В 2024 году депутаты Госдумы обратились в Минюст с просьбой признать Вадима Мошковича иностранным агентом. Поводом являлось то, что материнская компания «Русагро» — Ros Agro PLC — была зарегистрирована на Кипре, куда «ежегодно перечисляются многомиллиардные дивиденды от деятельности холдинга», а «большую часть средств предприниматель аккумулирует в зарубежных финансовых учреждениях, вкладывает их в находящиеся в западных странах активы и недвижимость», указывалось в запросе парламентариев.

Кроме того, Мошкович имел «золотой паспорт» Кипра, однако страна отозвала его после начала СВО

Один из инициаторов запроса, депутат Михаил Делягин, объяснял действия депутатов тем, что Мошкович «достаточно известный олигарх, который сделал много заявлений, которые можно трактовать антироссийскими». Делягин тогда посчитал, что «если человек имеет офшор и управляет российским бизнесом через него, то он зависит от контролирующих этот офшор, а именно от западных спецслужб».

У Мошковича все хорошо, прекрасно, у него большой бизнес, как я понимаю, выведен в офшоры Михаил Делягин депутат Госдумы

Минюст тогда ответил, что рассмотрит запрос. Однако по состоянию на сегодня Мошкович в реестр иноагентов не попал.

В июле 2024 года Ros Agro PLC была включена в список экономически значимых организаций. Такой статус позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры. Компания начала процесс по перерегистрации в России. Акционеры «Русагро» выступили против редомициляции с Кипра в Россию, после чего процесс приобрел принудительный характер. В феврале 2025-го акции «Русагро» после юридического переезда в РФ были вновь допущены к торгам на Мосбирже.