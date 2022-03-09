Стали известны имена попавших под санкции ЕС российских олигархов

ЕС перечислил имена попавших под санкции российских предпринимателей

Европейский союз (ЕС) введет санкции в отношении 14 российских предпринимателей и руководителей крупнейших компаний страны. Их имена перечислены на официальном сайте Евросоюза.

В частности, в санкционный список попали Андрей Мельниченко (экспортер угля «СУЭК», производитель удобрений «ЕвроХим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, «Синара»), Александр Винокуров («Магнит»), Вадим Мошкович («Русагро»), Дмитрий Мазепин («Уралхим»/«Уралкалий») и его сын Никита, Андрей Гурьев (глава «Фосагро»), Михаил Полубояринов (СЕО «Аэрофлота»), Дмитрий Конов (председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг»), Михаил Осеевский (руководитель «Ростелекома») и другие.

Указывается, что они присутствовали на встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине. По мнению представителей ЕС, эти олигархи и главы компаний являются членами ближайшего окружения Путина, «поддерживают или осуществляют действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине».

О введении Евросоюзом санкции против 14 крупных российских бизнесменов и членов их семей стало известно ранее 9 марта. Также ограничительные меры коснулись 146 российских сенаторов, утвердивших договоры о взаимопомощи с Донецкой Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

В общей сложности персональные санкции затрагивают 862 физических лица и 53 организации. Им запрещены поездки в ЕС, а их активы на территории стран Евросоюза замораживаются.

