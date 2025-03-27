Раскрыто имя заявителя по делу обвиняемого в мошенничестве основателя «Русагро»

Заявителем по делу задержанного основателя «Русагро» является бизнесмен Буров

Заявителем по делу основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича является российский бизнесмен Вадим Буров. Об этом в четверг, 27 марта, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в ходе судебного заседания об избрании обвиняемому в мошенничестве Мошковичу меры пресечения было озвучено, что потерпевшей стороной по делу является зарегистрированная на Кипре компания.

Во время заседания Мещанского суда, где решается вопрос об аресте Мошковича, агрохолдинг «Русагро» выразил готовность заплатить за миллиардера залог в размере одного миллиарда рублей.

Сам Мошкович заявил в суде, что не признает вину в мошенничестве и выступил против ареста, так как находится под санкциями и не может скрыться.

Вадим Мошкович был задержан в Москве 26 марта. Одновременно в его офисах в столице и Белгороде сотрудники правоохранительных органов провели обыски.