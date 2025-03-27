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12:48, 27 марта 2025Силовые структуры

Агрохолдинг «Русагро» выразил готовность заплатить залог за миллиардера Мошковича

Холдинг «Русагро» готов заплатить 1 млрд рублей залога за Мошковича
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Агрохолдинг «Русагро» выразил готовность заплатить за миллиардера Вадима Мошковича залог в размере одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Защита основателя «Русагро» попросила отпустить его под залог. Сам Мошкович заявил в суде, что не признает вину в мошенничестве и выступил против ареста, так как находится под санкциями и не сможет скрыться, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Вадима Мошковича 26 марта в Москве.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил свои полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

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