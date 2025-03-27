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13:45, 27 марта 2025Силовые структуры

Основателя агрохолдинга «Русагро» арестовали

В Москве суд арестовал основателя агрохолдинга «Русагро» Мошковича
Варвара Митина (редактор)

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мошкович будет под стражей до 25 мая. Он проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Свою вину предприниматель не признает.

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Основателя «Русагро» задержали 26 марта. Сообщалось, что его проверяют на причастность к мошенничеству с земельными активами в Белгородской области. Позднее появилась информация, что предприниматель вместе с сообщником хотел захватить активы холдинга «Солнечные продукты» на более чем миллиард рублей.

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