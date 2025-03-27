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12:48, 27 марта 2025Силовые структуры

Следствие потребовало ареста Мошковича из-за угрозы побега на самолете

Основатель «Русагро» Мошкович мог сбежать за границу на личном самолете
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович мог сбежать за границу на личном самолете. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у Мошковича есть недвижимость за рубежом, поэтому следствие попросило поместить его под стражу. Кроме того он имеет паспорт гражданина Израиля.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Вадима Мошковича 26 марта в Москве.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил свои полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

Ранее сообщалось, что дело основателя агрохолдинга «Русагро» связали с захватом холдинга «Солнечные продукты».

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