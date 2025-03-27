Следствие потребовало ареста Мошковича из-за угрозы побега на самолете

Основатель «Русагро» Мошкович мог сбежать за границу на личном самолете

Основатель «Русагро» Вадим Мошкович мог сбежать за границу на личном самолете. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у Мошковича есть недвижимость за рубежом, поэтому следствие попросило поместить его под стражу. Кроме того он имеет паспорт гражданина Израиля.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Вадима Мошковича 26 марта в Москве.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил свои полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.

Ранее сообщалось, что дело основателя агрохолдинга «Русагро» связали с захватом холдинга «Солнечные продукты».

