Задержанный основатель агрохолдинга «Русагро» оказался гражданином Израиля

У задержанного основателя агрохолдинга «Русагро» оказался паспорт Израиля

Задержанный основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович оказался гражданином Израиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Информация о гражданстве Израиля всплывала во время заседания по избранию Мошковичу меры пресечения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что паспорт гражданина Израиля при обыске у Мошковича не нашли.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Вадима Мошковича 26 марта в Москве.

В 2004 году задержанный основал компанию «Русагро», которая сейчас считается одним из крупнейших агрохолдингов страны. Также Мошкович является основателем девелоперской компании Level Group. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации России, но 18 декабря 2014 года досрочно сложил свои полномочия. Состояние Мошковича в 2020 году журнал Forbes оценил в 1,7 миллиарда долларов. С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран.