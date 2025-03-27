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14:30, 27 марта 2025Силовые структуры

Имеющего гражданство Гренады бывшего гендиректора «Русагро» попросили арестовать

Следствие просит арестовать экс-гендиректора «Русагро» Басова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Основателя агрохолдинга «Русагро» арестовали
Максим Басов

Максим Басов. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Следователь просит арестовать бывшего гендиректора агрохолдинга «Русагро» Максима Басова. Об этом сообщает РБК.

На заседании в Мещанском суде Москвы стало известно о наличии у него гражданства Гренады, а сын Басова живет в Великобритании. Адвокат подсудимого просит суд избрать для Басова домашний арест.

Басов вину не признает. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями вместе с основателем агрохолдинга Вадимом Мошковичем, который также настаивает на невиновности.

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Основателя «Русагро» суд арестовал до 25 мая.

Мошковича задержали 26 марта. Сообщалось, что его проверяют на причастность к мошенничеству с земельными активами в Белгородской области. Позднее появилась информация, что предприниматель вместе с сообщником хотел захватить активы холдинга «Солнечные продукты» более чем на миллиард рублей.

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