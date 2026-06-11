Впервые в России в сложных условиях спасли краснокнижное животное

На Сахалине впервые в России в сложных условиях спасли краснокнижного сивуча

На Сахалине впервые в России в сложных условиях спасли краснокнижного сивуча. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

10 июня в Невельском районе морского льва весом 230 килограммов освободили от пластикового кольца на шее на брекватере, окруженном морем. Перед спасательной операцией специалисты выбрали день с наиболее благоприятными погодными условиями. В целях безопасности для людей и других сивучей пострадавшее животное обездвижили седативным препаратом с помощью дротика. После этого специалисты высадились на брекватер и разрезали кольцо, которое сдавливало шею млекопитающего. После этого рану обработали антисептиком и завершили манипуляцию введением реверсивного агента.

Ветеринарный врач Приморского океанариума Мария Чистяева рассказала, что операция не прошла без контакта с другими животными. «Другой самец яростно начал охранять свою территорию, огрызаться на нас. Пришлось доказать ему, что все-таки надо чуть-чуть отойти и дать поработать с его сородичем. Он разрешил нам это сделать», — поделилась она.

В то же время директор Сахалинского зооботанического парка Степан Сергеев отметил, что если бы сивучу не помогли, вероятно, его бы уже не стало к концу этого сезона. По его словам, кольцо на шее не давало ему свободно дышать и есть.

Невельский район — точка притяжения сивучей со всего Тихоокеанского региона. Руководитель группы реагирования «Друзья Океана» Вячеслав Козлов считает, что именно на этом месте нужно сосредоточиться для помощи редким животным. «Впервые в России мы спасали краснокнижное животное в таком сложном месте, получили огромный опыт. Мы рассчитываем, что эта работа будет продолжена», — подчеркнул он.

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