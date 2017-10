Раскрыты имена обвинивших продюсера Вайнштейна в изнасиловании актрис

Американский журнал The New Yorker опубликовал расследование о Харви Вайнштейне, в котором раскрыл имена изнасилованных голливудским продюсером актрис. Всего о случаях сексуальных домогательств журналистам рассказали семь женщин.

Актриса Азия Ардженто заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год. По ее словам, она согласилась сделать продюсеру массаж, после чего тот насильно раздел ее, раздвинул ей ноги и принудил к оральному сексу. «В какой-то момент Ардженто перестала протестовать и притворилась, что получает удовольствие, посчитав, что это остановит рукоприкладство», — говорится в заметке.

В 2000-м году Ардженто сняла фильм «Пурпурная дива», в котором частично воссоздала сцену изнасилования. Она также сыграла в ленте главную роль. Артистка известна по таким картинам, как «Мария-Антуанетта», «Последние дни», «Би Манки», «Земля мертвых» и «Три икса».

Актриса Люсия Эванс (сериалы «Дядя Макс», «Зомби отель» и «Город-сказка») также обвинила Вайнштейна в принуждении к оральному сексу. «Я пыталась вырваться, но, по-видимому, недостаточно сильно. Я не хотела пинать его или драться. Я просто сдалась. Это была самая страшная часть произошедшего», — поведала Эванс.

Третья женщина, отказавшаяся называть свое имя, рассказала схожую историю — продюсер привел ее в номер отеля для деловой беседы, переоделся в халат и изнасиловал ее. «Я не хотела потерять работу», — объяснила она.

Представитель Вайнштейна заявила, что продюсер отрицает любые случаи сексуального насилия, описанные в статье.

Накануне о домогательствах Вайнштейна рассказали актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Сам продюсер назвал скандал заговором, который инициировал его брат.

Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя компании The Weinstein Co ранее в октябре после обвинений в сексуальных домогательствах. New York Times писала, что он заключил восемь мировых соглашений с женщинами, которые обвиняли его в нежелательных физических контактах на протяжении трех десятилетий.

Согласно законодательству США, принуждение к оральному сексу считается изнасилованием.