Фитнес-тренер рассказал о пользе хождения на ягодицах

Фитнес-тренер Максим Оборин рассказал о пользе упражнения, заключающегося в хождении на ягодицах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, упражнение улучшает циркуляцию крови в тазовой области, а также укрепляет мышцы спины и позвоночник и увеличивает подвижность суставов. «Оно также налаживает работу пищеварительной системы, благодаря чему выходят токсины и шлаки, улучшается самочувствие, состояние кожи, уменьшается вес», — заявил Оборин.

Кроме того, тренер развеял популярный миф, касающийся хождения на ягодицах. Он подчеркнул, что это упражнение, если не применять комплексный подход, не способно избавить от целлюлита.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман назвал простое упражнение для профилактики диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. По его словам, это регулярное хождение по лестнице.