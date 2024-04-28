Песков высказался об участи Зеленского. Как в Кремле оценили будущее президента Украины?

Песков назвал участь Зеленского однозначно предрешенной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал возможное будущее украинского лидера Владимира Зеленского. Видео комментария опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Песков назвал участь Зеленского предрешенной

Представитель Кремля высказался о будущем украинского президента и подчеркнул, что оно предопределено. «Участь Зеленского однозначно предрешена», — отметил он.

У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет Дмитрий Песков представитель Кремля

В январе 2024 года представитель Кремля заявил, что «у Зеленского большие проблемы». По мнению Пескова, территориальные претензии Киева к Москве являются лишь способом скрыть проблемы. и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет

В Кремле уже заявляли о сложном положении украинского президента

Представитель Кремля также комментировал политику, которую проводит украинский лидер. Он предположил, что Зеленский хочет заручиться «абсолютно доминирующей поддержкой», чтобы быть похожим на президента России Владимира Путина. Однако у него это не получается.

В октябре 2023 года Песков заявлял, что украинский президент находится в достаточно сложном положении, поскольку «начинает надоедать всем в Америке, в Европе». По мнению представителя Кремля, жители разных стран уже задумываются, куда Зеленский тратит деньги, полученные Украиной от Запада.

Путин резко оценивал политику Зеленского

В ноябре 2022 года Зеленский представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он призвал восстановить границы Украины 1991 года, дать стране гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) летом 2023 года Путин ответил на вопрос о действиях украинского коллеги. «У меня с детства много друзей-евреев, они говорят, Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа», — рассказал он.

Путин также высказывался о «формуле мира» Зеленского. Он посчитал ее запретительными требованиями для переговоров.

На Западе заявляли об усталости от лидера Украины

Бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн заявил, что постоянные требования Зеленского помощи для Украины отталкивают западных союзников.

Я думаю, что Зеленский, он как избалованный ребенок. Ему всегда мало того, что поставляют Украине. Он безумно неблагодарный. Он оттолкнул от себя своих главных союзников на Западе Дэвид Пайн бывший эксперт Пентагона

По мнению аналитика, у главы Украины ухудшились отношения даже с президентом США Джо Байденом. Это произошло из-за требований поставить Киеву истребители F-16 и танки Abrams.

В октябре американский бизнесмен Илон Маск высмеял Зеленского из-за постоянных просьб союзников предоставить Украине финансовую поддержку. Маск также раскритиковал чрезмерное спонсирование Киева со стороны США.