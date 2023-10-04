Илон Маск раскритиковал чрезмерное спонсирование Украины США

Илон Маск: потребности США, а не Украины должны быть в приоритете

Потребности США, а не Украины должны быть в приоритете американского правительства. Об этом на своей странице в социальной сети X написал американский предприниматель Илон Маск.

Макс поддержал саркастический пост журналиста Гленна Гринвальда о том, что главными на повестке дня стоят не нужды жителей США, а чрезмерное спонсирование Украины. «Я согласен с поддержкой Киева (и оказываю ее), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете», — раскритиковал он действия правительства.

Ранее Маск высмеял Владимира Зеленского из-за постоянных просьб союзников предоставить Украине финансовую помощь. Бизнесмен опубликовал картинку с мужчиной, которому прифотошопили лицо Зеленского. Украинский лидер якобы сидит с напряженным выражением лица. «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов», — говорится в подписи к мему.