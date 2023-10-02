Маск высмеял просящего о помощи Зеленского

Маск опубликовал мем, высмеивающий просящего деньги Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск высмеял украинского лидера Владимира Зеленского, который просит союзников о помощи. В своей соцсети X он опубликовал мем.

На картинке изображен мужчина, которому прифотошопили лицо Зеленского. Украинский лидер якобы сидит с напряженным выражением лица. «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов», — говорится в подписи к мему.

Ранее Илон Маск обвинил американских политиков в том, что они уделяют слишком много внимания Украине, но не решают проблему с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. Миллиардер также призвал власти США разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.