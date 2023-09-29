Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 29 сентября 2023Мир

Маск осудил американских политиков за избыток внимания к проблемам Украины

Маск призвал американских политиков думать о границе с Мексикой, а не об Украине
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американские политики уделяют слишком много внимания Украине, но не решают проблему с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. Об этом в соцсети X заявил предприниматель Илон Маск.

«Почему так много американских политиков из обеих партий, которые в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?» — говорится в его сообщении. В том же треде Маск призвал власти США разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.

Ранее Маск прокомментировал попытки украинцев сбежать из страны, о которых высказался адвокат, писатель и журналист из США Гленн Гринвальд. «Ты прав. [На Украине] нет возможности отказаться от службы в армии», — сказано в его комментарии. В публикации Гринвальда говорится, что все больше и больше украинских мужчин отчаянно пытаются сбежать из республики. По его словам, они понимают, что их хотят использовать как «пушечное мясо».

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с бывшим командиром из ЧВК «Вагнер». О чем они говорили?

    Путин разрешил итальянскому банку продать свою «дочку» в России

    Украинский дрон сбили над Белгородской областью

    Мурашко посоветовал носить маски в общественных местах одной категории россиян

    Минобороны назвало сроки осеннего призыва. Что нужно знать призывникам?

    Массовая драка в Подмосковье попала на видео

    Названы лучшие города России для ведения бизнеса

    Беспилотник со взрывчаткой и подшипниками попытался атаковать российский регион

    Айза снялась топлес и порадовала фанатов

    Чуть не потерявший дом электрик выиграл 59 миллионов рублей в лотерею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости