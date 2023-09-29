Маск осудил американских политиков за избыток внимания к проблемам Украины

Маск призвал американских политиков думать о границе с Мексикой, а не об Украине

Американские политики уделяют слишком много внимания Украине, но не решают проблему с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. Об этом в соцсети X заявил предприниматель Илон Маск.

«Почему так много американских политиков из обеих партий, которые в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?» — говорится в его сообщении. В том же треде Маск призвал власти США разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.

Ранее Маск прокомментировал попытки украинцев сбежать из страны, о которых высказался адвокат, писатель и журналист из США Гленн Гринвальд. «Ты прав. [На Украине] нет возможности отказаться от службы в армии», — сказано в его комментарии. В публикации Гринвальда говорится, что все больше и больше украинских мужчин отчаянно пытаются сбежать из республики. По его словам, они понимают, что их хотят использовать как «пушечное мясо».