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09:38, 29 сентября 2023Бывший СССР

Маск прокомментировал попытки украинцев сбежать из страны

Маск заявил, что у граждан Украины нет выбора не служить в армии

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал попытки украинцев сбежать из страны, о которых высказался адвокат, писатель и журналист из США Гленн Гринвальд. Об отсутствии выбора у граждан Украины не служить в армии он написал в социальной сети X.

«Ты прав. [На Украине] нет возможности отказаться от службы в армии», — сказано в его комментарии.

В публикации Гринвальда говорится, что все больше и больше украинских мужчин отчаянно пытаются сбежать из республики. По его словам, они понимают, что их хотят использовать как пушечное мясо.

Ранее Маск допустил, что прошлое руководство X постаралось бы избежать огласки скандала с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Предприниматель согласился с предположением одного из пользователей, который заявил, что об этой истории стало известно благодаря политологу, рассказавшему о ней в соцсети.

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    Кристина Есикова
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