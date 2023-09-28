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21:44, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Маск допустил замалчивание скандала с эсэсовцем в Канаде при старом Twitter

Маск счел, что старый Twitter зацензурировал бы скандал с эсэсовцем в Канаде
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Глава соцсети Twitter, которая теперь называется X, американский предприниматель Илон Маск допустил, что прошлое руководство платформы постаралось бы избежать огласки скандала с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое мнение высказал один из пользователей X, отметив, что об этой истории стало известно благодаря тому, что политолог Университета Оттавы Иван Катчановски рассказал о ней в соцсети. «Мир бы не узнал о ней, поскольку [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо попытался отвлечь внимание от истории, назвав произошедшее "российской дезинформацией", весьма вероятно, что старый Тwitter зацензурировал бы ее», — указал юзер.

С его предположением согласился Маск, который прокомментировал сообщение пользователя словом «да».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Трюдо солгал о том, что не знал о прошлом Хунки. Так она отреагировала на извинения канадского премьер-министра за чествование эсэсовца в парламенте страны.

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    Марина Совина
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