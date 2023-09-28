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16:11, 28 сентября 2023Мир

Захарова уличила премьера Канады во лжи

Захарова: премьер-министр Канады Трюдо знал о прошлом ветерана СС
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable / Reuters

Слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что он не знал о прошлом ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого чествовали в палате общин, являются ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

«Канадские власти продолжают разыгрывать спектакль. Премьер-министр Трюдо принес самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь», — написала дипломат.

Она также заявила, что шокирована отсутствием официальной реакции Израиля на инцидент с эсэсовцем. Захарова выразила надежду, что подобные действия являются «досадным недоразумением, которое будет исправлено».

Ранее Трюдо принес извинения за чествование в парламенте ветерана СС. В обращении к парламенту он назвал присутствие этого человека ужасной ошибкой. Политик также напомнил, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.

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    Максим Габриелян
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