Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС в парламенте Канады

Премьер Канады Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС в парламенте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС, служившего в дивизии «Галиция», Ярослава Хунки, в парламенте. Его слова приводит ТАСС.

В обращении к парламенту он назвал присутствие этого человека ужасной ошибкой. Политик также напомнил, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.

«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — подчеркнул Трюдо, добавив, что чествование ветерана СС является «чудовищным надругательством» над памятью людей, пострадавших от нацизма.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Парламент Канады принял предложение осудить нацизм во всех его формах после инцидента.