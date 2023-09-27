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20:26, 27 сентября 2023Мир

Парламент Канады осудил нацизм во всех его формах после чествования ветерана СС

CTV: парламент Канады осудил нацизм после чествования ветерана СС Хунки

Фото: Blair Gable / Reuters

Парламент Канады принял предложение осудить нацизм во всех его формах после чествования в стенах законодательного органа страны ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. Об этом сообщает телеканал CTV.

Со своевременным предложением выступил лидер оппозиционной партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше. Его инициатива получила поддержку со стороны всех представителей парламента. При этом депутаты также раскритиковали сам факт приглашения в парламент Ярослава Хунки, которое произошло во время визита Владимира Зеленского в Канаду.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Чествование ветерана СС также осудил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, овации людям, участвовавшим в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимы.

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    Виктория Кондратьева
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