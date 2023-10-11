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17:36, 11 октября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили положение Зеленского

Песков: Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать

Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в очень сложном положении и начинает надоедать. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, люди на Западе начинают задаваться вопросом: «На что этот человек тратит наши деньги?»

Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что внимание мирового сообщества может сместиться с Украины на ситуацию вокруг Израиля.

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    Алевтина Запольская
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