В Кремле оценили положение Зеленского

Песков: Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский находится в очень сложном положении и начинает надоедать. Его слова передает РИА Новости.

«Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, люди на Западе начинают задаваться вопросом: «На что этот человек тратит наши деньги?»

Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что внимание мирового сообщества может сместиться с Украины на ситуацию вокруг Израиля.