Зеленский начал опасаться возможного ослабления внимания к Украине

Зеленский обеспокоен, что внимание к Украине ослабнет из-за эскалации в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным смещением фокуса с Украины на ситуацию вокруг Израиля. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Внимание мирового сообщества к Украине может снизиться», — отметил украинский лидер, подчеркнув, что это грозит последствиями. По его словам, в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России». Зеленский также выразил надежду, что США продолжат помогать Украине.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон сможет обеспечить поддержку Украине и Израилю, а также союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.