США заявили о способности помочь всем союзникам

Белый дом: США хватит сил на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион

У США достаточно сил на помощь Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

«Мы уверены, что Соединенные Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником», — подчеркнул он, уточнив, что Вашингтон намерен оказывать поддержку всем одновременно.