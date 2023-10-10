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22:53, 10 октября 2023Мир

США заявили о способности помочь всем союзникам

Белый дом: США хватит сил на Украину, Израиль и Индо-Тихоокеанский регион

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У США достаточно сил на помощь Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

«Мы уверены, что Соединенные Штаты в состоянии поддерживать Украину, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе и помогать Израилю, который является нашим близким союзником», — подчеркнул он, уточнив, что Вашингтон намерен оказывать поддержку всем одновременно.

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