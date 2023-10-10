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09:28, 10 октября 2023Мир

В США предложили отправить предназначавшуюся Украине помощь Израилю

В США предложили немедленно отдать все украинское финансирование Израилю

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

США должны немедленно отправить Израилю предназначавшуюся Украине помощь. Об этом заявил сенатор Джош Хоули на своей странице в соцсети Х.

«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», — написал он.

По его мнению, сейчас Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил нанести удары по Ирану после нападения ХАМАС на Израиль. По его словам, это единственный способ пресечь эскалацию арабо-израильского конфликта.

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    Александр Слабиев
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