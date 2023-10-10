В США предложили отправить предназначавшуюся Украине помощь Израилю
В США предложили немедленно отдать все украинское финансирование Израилю
США должны немедленно отправить Израилю предназначавшуюся Украине помощь. Об этом заявил сенатор Джош Хоули на своей странице в соцсети Х.
«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», — написал он.
По его мнению, сейчас Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.
Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил нанести удары по Ирану после нападения ХАМАС на Израиль. По его словам, это единственный способ пресечь эскалацию арабо-израильского конфликта.