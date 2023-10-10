Сенатор пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль

Сенатор США Грэм пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Ирану ударами после нападения ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Newsweek.

Сенатор заявил, что единственный способ пресечь эскалацию конфликта в Израиле — непосредственное вмешательство США и атака на Иран из-за связей с ХАМАС. Он считает, что в Тегеране спланировали нападение боевиков, поэтому адекватным ответом будут удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам.

«Я уверен, что это было запланировано и профинансировано иранцами. ХАМАС — это куча животных, которые заслуживают того, чтобы с ними обращались как с животными», — добавил он.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас попросил ООН о помощи в борьбе с Израилем, назвав действия Тель-Авива агрессией. Он призвал организацию «выполнить свои обязанности, признанные международной легитимностью, и обеспечить международную защиту палестинского народа».