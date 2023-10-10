Президент Палестины попросил ООН о помощи

Президент Палестины Аббас попросил ООН о помощи в борьбе с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас попросил ООН о помощи в борьбе с Израилем, назвав действия Тель-Авива агрессией. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на палестинские СМИ.

В частности, во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем Аббас призвал организацию «выполнить свои обязанности, признанные международной легитимностью, и обеспечить международную защиту палестинского народа».

Сообщается, что с подобными заявлениями политик выступил в ответ на начало блокады Израиля Сектором Газа.

Ранее представитель израильской армии Джонатан Конрикус заявил, что главной целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является гарантирование того, что ХАМАС к концу вооруженного конфликта будет лишен военного потенциала.

Он также добавил, что Израиль концентрирует свои силы на южной границе и готовится выполнять поставленные боевые задачи.