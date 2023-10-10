Представитель ЦАХАЛ обозначил цели операции

Представитель ЦАХАЛ назвал целью Израиля лишение ХАМАС военного потенциала

Главной целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является гарантирование того, что ХАМАС к концу вооруженного конфликта будет лишен военного потенциала. Такую цель назвал представитель израильской армии Джонатан Конрикус телеканалу CNN.

«Перед нами поставлена задача гарантировать, что у ХАМАС не будет никакого военного потенциала в конце войны. И это будет достигнуто», — обозначил военный.

Он также добавил, что Израиль концентрирует свои силы на южной границе и готовится выполнять поставленные боевые задачи.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что Палестинское движение выполнило цели своей операции, движение открыто к любым обсуждениям. Он назвал задачи операции в Израиле выполненными.