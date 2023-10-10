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07:15, 10 октября 2023Мир

В ХАМАС назвали цели операции в Израиле выполненными

Член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук: цели операции в Израиле выполнены

Фото: Alaa Qraiqea / Globallookpress.com

Палестинское движение ХАМАС выполнило цели своей операции, движение открыто к любым обсуждениям. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук, передает Al-Jazeera.

Он назвал задачи операции в Израиле выполненными. По его словам, движение «не закрыто для переговоров». «Мы выполнили наши цели... Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу», — подчеркнул он.

Ранее член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака рассказал, что подготовка операции в Израиле длилась больше года. Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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    Марина Совина
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