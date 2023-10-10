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01:58, 10 октября 2023Мир

В ХАМАС раскрыли длительность подготовки операции в Израиле

AFP: представитель ХАМАС заявил о подготовке операции в Израиле больше года

Фото: Ammar Awad / Reuters

Член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака рассказал, сколько времени готовилась операция в Израиле. Его слова передает AFP.

Барака раскрыл длительность подготовки операции в Израиле и заявил, что она продолжалась более года.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяхупризвал создать чрезвычайное правительство. «Народ един, и лидеры должны объединиться», — подчеркнул он. В свою очередь министр обороны страны Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

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