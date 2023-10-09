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12:47, 9 октября 2023Мир

Израиль введет полную осаду сектора Газа

Глава Минобороны Израиля Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа. Его слова приводит The Times of Israel.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил Галант после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

По его словам, Израиль «борется с животными» и действует соответствующе.

Ранее главный представитель Армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари пообещал, что все военачальники ХАМАС, в том числе лидер организации Яхья Синвар, обречены на уничтожение силами ЦАХАЛ.

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    Анастасия Заикина
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