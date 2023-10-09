В Израиле заявили о скорой нейтрализации лидеров ХАМАС

TI: представитель ЦАХАЛ Хагари пообещал руководству ХАМАС уничтожение

Все военачальники ХАМАС обречены на уничтожение силами ЦАХАЛ, в том числе и лидер организации Яхья Синвар. Об этом заявил главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, сообщает газета The Times of Israel (TI).

«Яхья Синвар — командующий [нападением на Израиль], и скоро он будет уничтожен. Военное и политическое руководство ХАМАС и все его активы уязвимы и обречены [на уничтожение]», — пообещал Хагари на пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов. В ходе обращения Нетаньяху также заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за нападение.