Нетаньяху заявил о нахождении Израиля в состоянии войны

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху: Израиль находится в состоянии войны

Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Izrael.

По его словам, противник «заплатит цену» за свои действия. Премьер-министр распорядился зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию резервистов.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в Газе.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. По предварительным данным, из-за ракетного удара пострадали около 80 человек, часть из них находится в тяжелом состоянии.