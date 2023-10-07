Появились первые данные о пострадавших из-за ракетного обстрела Израиля
При ракетном обстреле Израиля со стороны Сектора Газа пострадали около 80 человек. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.
По информации издания, несколько раненых, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии.
Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.
В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.
Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы.