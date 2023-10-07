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10:19, 7 октября 2023Мир

Появились первые данные о пострадавших из-за ракетного обстрела Израиля

При ракетном обстреле Израиля Сектором Газа пострадали около 80 человек

Фото: Amir Cohen / Reuters

При ракетном обстреле Израиля со стороны Сектора Газа пострадали около 80 человек. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, несколько раненых, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы.

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    Анастасия Шейкина
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