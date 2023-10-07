Появились первые данные о пострадавших из-за ракетного обстрела Израиля

При ракетном обстреле Израиля Сектором Газа пострадали около 80 человек

При ракетном обстреле Израиля со стороны Сектора Газа пострадали около 80 человек. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, несколько раненых, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Утром в субботу, 7 октября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Министр обороны Израиля Йоав Галант также объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы.