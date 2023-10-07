Армия Израиля объявила о массовом сборе резервистов
Армия Израиля о широкомасштабном сборе резервистов
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов из-за ракетного обстрела со стороны Газы. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне» после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.
В настоящее время глава Генерального штаба «проводит оценку ситуации и утверждает планы продолжения армейских операций».
Руководство Палестинской автономии в начале июля приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями. Причиной этого стала спецоперация «Дом и сад» израильской армии в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.