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00:28, 10 октября 2023Мир

Премьер Израиля призвал создать чрезвычайное правительство

Нетаньяху призвал лидеров оппозиции создать чрезвычайное правительство
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров оппозиции к формированию чрезвычайного правительства без предварительных условий. Об этом он заявил во время вечернего обращения к нации, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что чрезвычайное правительство должно быть создано по принципу, по которому появилось правительство во главе с Менахемом Бегином перед Шестидневной войной 1967 года. «Народ един, и лидеры должны объединиться», — подчеркнул он.

Ранее лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Израиль может провести наземную военную операцию в секторе Газа, несмотря на то, что там проживает множество гражданских лиц. По его словам, рассматриваются разные варианты, включая «вторжение».

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа.

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