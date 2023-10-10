Премьер Израиля призвал создать чрезвычайное правительство

Нетаньяху призвал лидеров оппозиции создать чрезвычайное правительство

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров оппозиции к формированию чрезвычайного правительства без предварительных условий. Об этом он заявил во время вечернего обращения к нации, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что чрезвычайное правительство должно быть создано по принципу, по которому появилось правительство во главе с Менахемом Бегином перед Шестидневной войной 1967 года. «Народ един, и лидеры должны объединиться», — подчеркнул он.

Ранее лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Израиль может провести наземную военную операцию в секторе Газа, несмотря на то, что там проживает множество гражданских лиц. По его словам, рассматриваются разные варианты, включая «вторжение».

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа.