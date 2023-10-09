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13:31, 9 октября 2023Мир

В Израиле допустили военную операцию в секторе Газа

Лидер израильской оппозиции Лапид: возможна военная операция в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль может провести наземную военную операцию в секторе Газа, несмотря на то, что там проживает множество гражданских лиц. Об этом заявил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, передает РИА Новости.

По его словам, рассматриваются разные варианты, включая «вторжение». Лапил отметил, что с другой стороны, в секторе Газа проживает большое количество людей, многие из которых гражданские.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную осаду сектора Газа. По его словам, там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.

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    Александр Слабиев
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