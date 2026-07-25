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14:58, 25 июля 2026 (обновлено: 15:22, 25 июля 2026)Мир

На заводе в Турции произошла утечка химических веществ

Ulke TV: На заводе в Стамбуле возник густой дым после утечки химических веществ
Мария Винар

Кадр: @RudawTurkce / @Anadoluajansi

На заводе в Стамбуле произошла утечка химических веществ. Об этом сообщил турецкий телеканал Ulke TV.

Утечка возникла на предприятии на улице Кемербургаз. После начала химической реакции из резервуара в окружающую среду стал распространяться густой дым с резким запахом. Рабочие завода были быстро эвакуированы.

На место происшествия приехали сотрудники подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Они зашли в здание в масках и специальной одежде и благополучно ликвидировали утечку.

В настоящий момент выясняются детали инцидента и информация о пострадавших.

Ранее стало известно об утечке химических веществ на предприятии компании ООО «Трансаммиак» в Саратовской области. В МЧС России сообщили, что одного сотрудника спасти не удалось.

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