На заводе в Турции произошла утечка химических веществ

Ulke TV: На заводе в Стамбуле возник густой дым после утечки химических веществ

На заводе в Стамбуле произошла утечка химических веществ. Об этом сообщил турецкий телеканал Ulke TV.

Утечка возникла на предприятии на улице Кемербургаз. После начала химической реакции из резервуара в окружающую среду стал распространяться густой дым с резким запахом. Рабочие завода были быстро эвакуированы.

На место происшествия приехали сотрудники подразделения полиции, пожарной службы, скорой помощи и Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Они зашли в здание в масках и специальной одежде и благополучно ликвидировали утечку.

В настоящий момент выясняются детали инцидента и информация о пострадавших.

Ранее стало известно об утечке химических веществ на предприятии компании ООО «Трансаммиак» в Саратовской области. В МЧС России сообщили, что одного сотрудника спасти не удалось.