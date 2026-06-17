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10:39, 17 июня 2026Россия

Стало известно о смерти работника при утечке химических веществ на российском предприятии

В МЧС сообщили о смерти работника при аварии на предприятии в Саратовской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DmyTo / Reuters

В МЧС сообщили о смерти работника при аварии на промышленном предприятии в Саратовской области. Утечку химически опасных веществ на данный момент удалось ликвидировать, передает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о филиале компании ООО «Трансаммиак».

«Утечка ликвидирована, распространения за пределы территории предприятия не допущено», — сообщили в ведомстве, уточнив, что одного из сотрудников спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.

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