Стало известно о смерти работника при утечке химических веществ на российском предприятии

В МЧС сообщили о смерти работника при аварии на предприятии в Саратовской области

В МЧС сообщили о смерти работника при аварии на промышленном предприятии в Саратовской области. Утечку химически опасных веществ на данный момент удалось ликвидировать, передает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о филиале компании ООО «Трансаммиак».

«Утечка ликвидирована, распространения за пределы территории предприятия не допущено», — сообщили в ведомстве, уточнив, что одного из сотрудников спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса.