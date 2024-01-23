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19:57, 23 января 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали об изменении отношения украинцев к власти

Песков: все больше украинцев понимают, что Киев делает что-то не так

Фото: Alina Smutko / Reuters

Продолжение кровопролития президентом Украины Владимиром Зеленским приводит к тому, что все больше людей на Украине понимают, что Киев делает что-то не так. Об изменении отношения украинцев к власти рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, отрывок беседы доступен в его Telegram-канале.

«Он [Зеленский] пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается, и все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так», — отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал принятый Зеленским закон «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По мнению спикера Кремля, указ — попытка закамуфлировать проблемы киевского режима.

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      Глеб Палехов
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