Кремль ответил на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

Песков назвал указ Зеленского о территориях РФ попыткой спрятать проблемы Киева

Указ президента Украины Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России является попыткой закамуфлировать проблемы киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Представителю Кремля Зарубин задал вопрос, стоит ли относиться к территориальным претензиям Украины к России как к очередной глупости.

«Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет», — сказал в ответ Песков.