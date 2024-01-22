Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России. Что ответили в Крыму и Курской области?

Медведев и Старовойт раскритиковали указ Зеленского о территориях России

Ряд официальных лиц, политиков и чиновников России отреагировали на резонансный указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях РФ. Подписанный президентом Украины документ, в котором говорилось о шести регионах — Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях, — стал поводом для насмешек над властями этой страны.

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Заместитель председателя Совета безопасности России высмеял указ Зеленского. Политик предположил, что при составлении и подписании документа украинский лидер был в неадекватном состоянии — под воздействием двойной дозы наркотиков.

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При этом Медведев отметил, что, по его мнению, украинцев не существует, так как они на самом деле являются русскими. Поэтому, по его словам, вся территория Украины, названная политиком Малороссией, является землей русских.

В качестве подтверждения своих слов Медведев опубликовал карту Российской империи, граница которой захватывает и малороссийские земли.

В Курской области увидели в указе Зеленского не только повод для насмешек

По мнению губернатора Курской области Романа Старовойта, подписанный Зеленским документ был бы смешным, если бы не большое количество человеческих жизней, которые тот бросил в горнило войны для удержания власти.

Старовойт напомнил, что Курская область как особый регион имеет тысячелетнюю историю и упоминается еще в «Слове о полку Игореве», а также является родиной ряда духовных и моральных авторитетов русского народа, таких как Серафим Саровский и Феодосий Печерский.

«Курская область — русская земля, где свободно и безопасно чувствуют себя люди любой национальности, в том числе и украинцы. Все, кто честно живет и работает», — подчеркнул Старовойт.

Губернатор Курской области Роман Старовойт Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Крыму назвали указ Зеленского симптомом тяжелой болезни

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что указ Зеленского является продолжением неадекватного поведения киевских властей. Член Совфеда поставила в один ряд подписанный документ и псевдоисторические теории, согласно которым Черное море выкопали древние укры, а настоящее имя Чингисхана было Богдан.

«Что они там творят — разумному человеку представить сложно», — подчеркнула сенатор.

Ковитиди добавила, что неадекватное поведение киевских властей и искажение ими исторической правды подтверждают необходимость проведения специальной военной операции на территории Украины.

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Депутат нижней палаты российского парламента, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале заявил, что указ Зеленского мог бы послужить примером вреда наркотиков, однако, по мнению парламентария, предупреждения тому уже не помогут.

Российский депутат считает, что слова Зеленского подпадают под статью о «Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ».

Также Пискарев вспомнил свое детство, проведенное в Курской области. Он рассказал, что в его деревне жители не делились по национальности и жили в мире и согласии. «С детства между нами, мальчишками, не было разницы, кто там русский, кто украинец. Все дружили. Один народ», — подытожил он.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

О чем говорится в указе Зеленского?

В подписанном документе говорится, что на территориях Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей исторически проживали украинцы.

Украинские власти заявили, что указ стал «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Также в документе содержится упоминание действий России, якобы направленных на уничтожение украинской национальной идентичности и нарушение их прав и свобод.