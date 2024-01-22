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17:52, 22 января 2024Россия

В Курске ответили на указ Зеленского о населенных украинцами территориях России

Курский губернатор Старовойт об указе Зеленского: акт передергивания истории

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Указ президента Украины Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами российских территориях является актом вопиющего передергивания истории. Об этом заявил глава приграничной Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Это акт вопиющего передергивания истории. Все выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти», — сказал он.

По его словам, Украина на данный момент находится в тяжелой финансовой, военной и политической ситуации. Фактически, продолжил он, страна стала обанкротилась и держится только за счет влияний других государств.

Зеленскому для получения помощи, считает Старовойт, нужно продолжать нагнетать градус напряжения, с чем связаны обстрелы мирных населенных пунктов, провокационные высказывания, оскорбления и посягательства на чужую территорию.

«Сегодняшние действия Зеленского в очередной раз доказывают правоту нашего президента о начале специальной военной операции. Украина является марионеткой сил, которые хотят разрушить Россию и отнять у нее исторические земли», — заключил он.

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      Никита Абрамов
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