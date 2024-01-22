Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России
Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Его в понедельник, 22 января, цитирует издание «Украинская правда».
По словам политика, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». При этом украинский лидер не уточнил, о чем идет речь в указе. На сайте офиса президента его пока нет.
В декабре 2023 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о новых антироссийских санкциях. В санкционном списке числятся более 180 физических и столько же юридических лиц. Ответственность за исполнение решения возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.