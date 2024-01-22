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11:56, 22 января 2024Бывший СССР

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России

Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Его в понедельник, 22 января, цитирует издание «Украинская правда».

По словам политика, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». При этом украинский лидер не уточнил, о чем идет речь в указе. На сайте офиса президента его пока нет.

В декабре 2023 года Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о новых антироссийских санкциях. В санкционном списке числятся более 180 физических и столько же юридических лиц. Ответственность за исполнение решения возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

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      Варвара Кошечкина
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