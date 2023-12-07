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16:24, 7 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский ввел новые антироссийские санкции

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о новых антироссийских санкциях

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о новых антироссийских санкциях. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Решение «о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные действия» вступает в силу с 7 декабря 2023 года.

В санкционном списке числятся более 180 физических и столько же юридических лиц. Ответственность за исполнение решения возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев сообщил, что Зеленский лично утверждает список целей для ликвидации. По его словам, подготовкой списка занимаются Государственное управление разведки и Служба безопасности Украины.

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      Алевтина Запольская
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