Зеленский ввел новые антироссийские санкции

Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о новых антироссийских санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о новых антироссийских санкциях. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

Решение «о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные действия» вступает в силу с 7 декабря 2023 года.

В санкционном списке числятся более 180 физических и столько же юридических лиц. Ответственность за исполнение решения возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев сообщил, что Зеленский лично утверждает список целей для ликвидации. По его словам, подготовкой списка занимаются Государственное управление разведки и Служба безопасности Украины.