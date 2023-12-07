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09:43, 7 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно об утвержденном Зеленским списке целей ГУР и СБУ

Экс-депутат Рады Царев рассказал о списке целей ГУР и СБУ, в который входил Кива
Олег Царев

Олег Царев. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Государственное управление разведки (ГУР) и Служба безопасности Украины (СБУ) создают список целей для ликвидации, в который также входил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Об этом рассказал его бывший коллега Олег Царев в интервью, опубликованном в Telegram-канале Russia Today (RT).

По его словам, список целей утверждает лично Владимир Зеленский. Кроме того, Царев заявил, что Кива знал о подготовке покушения, из-за чего уехал в «очень закрытый» поселок в Одинцовском районе.

«Он считал, что там он был в безопасности. Получилось, что не в безопасности. Безопасных мест нет», — заявил экс-депутат.

Ранее стало известно, что в результате покушения из жизни ушел бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Предполагается, что в него совершили несколько выстрелов из пистолета с глушителем.

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      Александр Курбатов
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