В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады. Он просил у Путина убежища и предрекал конец правлению Зеленского

В Супонево нашли тело экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы

Тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы обнаружили в частном доме в деревне Супонево под Звенигородом, рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Точные обстоятельства смерти пока неизвестны, на месте работают следователи. Ответственность за убийство экс-депутата уже взяли на себя украинские спецслужбы.

На теле Кивы не нашли внешних повреждений

По данным источника «Ленты.ру», на теле Ильи Кивы, предварительно, не нашли внешних повреждений. Однако, как пишет Telegram-канал Mash, на правом виске экс-депутата имеется резаная рана, на левой части лица — гематома. Канал также пишет, что тело было окровавлено.

Также, по информации Mash, Киву обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в Супонево.

Telegram-канал «112» уточняет, что труп нашла работница отеля, она же вызвала полицию и скорую. Канал тоже заявляет, что на теле есть следы крови.

К убийству Кивы могла быть причастна СБУ

Убийство экс-депутата Ильи Кивы, вероятно, организовала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе. Кроме того, по данным их источников, Кива был убит из стрелкового оружия. «По информации от источников, устранение топового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы — спецоперация СБУ», — пишет «Украинская правда».

Фото: Pavlo Bagmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Убийство Ильи Кивы также подтвердил спикер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет издание «Страна.ua».

На Киву уже пытались совершить покушение

ФСБ и ГРУ ранее предотвратили покушение на Илью Киву в Москве. Об этом сообщал сам депутат.

По его словам, для совершения убийства иностранные наемники специально приезжали в Россию. Те планировали в сентябре 2022 года застрелить бывшего украинского депутата на выходе из его бронированной машины возле дома или «Останкино». Выполнить заказ, добавил Кива, должны были бывшие сотрудники спецслужб одной из ближневосточных стран.

В своем последнем посте Кива призвал Зеленского покончить жизнь самоубийством

В своем последнем посте в Telegram-канале, опубликованном 6 декабря в 9:48 утра, экс-депутат Верховной Рады назвал президента Украины Владимира Зеленского «ублюдком, утопившим в крови» народ Украины.

Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков Илья Кива экс-депутат Верховной Рады

Еще одним вариантом для Зеленского он назвал «сбежать в Англию», но предупредил, что «там могут выдать».

На Украине Киву обвинили в госизмене

На Украине Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы, признав его виновным по нескольким статьям, включая госизмену. Ему вменили в вину призывы к захвату власти на Украине, публичное использование советской символики.

В своих высказываниях Кива неоднократно критиковал Зеленского, предрекав также конец его правления.

Экс-депутат не только просил политическое убежище в России, но и российское гражданство. С этим он обращался к президенту РФ Владимиру Путину.

Кива поддержал специальную военную операцию

Илья Кива начал политическую карьеру на Евромайдане, где познакомился с главой «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Он выступал на проевропейских митингах в поддержку переворота, чем завоевал доверие националистов.

В марте 2014 года Кива был назначен политическим руководителем «Правого сектора» в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Еще через полгода политик получил погоны майора полиции, благодаря протекции тогдашнего главы МВД Арсена Авакова (включен в перечень экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Olena Khudiakova / Ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Он также участвовал в проведении АТО на территории Донбасса в составе батальона патрульной службы милиции особого назначения «Полтавщина». В последующие годы запомнился гражданам ярой словесной русофобией. Например, в 2015 году он призывал расстреливать автобусы, следующие из Киева в Донецк, и настаивал, что восточным регионам «требуется насильственная украинизация».

Однако к началу президентских выборов 2018 года Кива резко поменял политическую позицию, вступил в Социалистическую партию Украины, где его кандидатуру выдвинули на пост главы государства. Проиграл с разгромом, набрав менее 0,03 процента голосов.

Затем политик присоединился к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), которая выступала за переговоры с Донецком и Луганском, сближение с Россией и отказ от евроинтеграции. Также Кива был избран в Верховную Раду по спискам от ОПЗЖ. Резкий поворот во взглядах он объяснял «прозрением» по отношению к власти в Киеве.

Кива публично критиковал правительство Владимира Зеленского и до СВО и высказывал сожаление, что Виктор Янукович «не раздавил Майдан танками». Незадолго до объявления спецоперации политик покинул Украину, а в феврале 2022 года поддержал решение Путина о вводе войск.