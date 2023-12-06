На теле погибшего экс-депутата Рады Ильи Кивы не нашли внешних повреждений

На теле экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, найденного в Подмосковье, предварительно, не нашли внешних повреждений. Об этом в среду, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительный органах.

По данным источника, тело было найдено в частном доме деревни Супонино под Звенигородом. 6 декабря в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Последней активностью депутата был пост в его Telegram-канале о том, что Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном