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18:03, 6 декабря 2023Силовые структуры

На теле погибшего экс-депутата Рады Ильи Кивы не нашли внешних повреждений

На теле погибшего экс-депутата Рады Ильи Кивы не нашли внешних повреждений

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На теле экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, найденного в Подмосковье, предварительно, не нашли внешних повреждений. Об этом в среду, 6 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительный органах.

По данным источника, тело было найдено в частном доме деревни Супонино под Звенигородом. 6 декабря в Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Последней активностью депутата был пост в его Telegram-канале о том, что Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном

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      Владимир Седов
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