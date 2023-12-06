Тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Последней активностью депутата был пост в его Telegram-канале о том, что Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан.

27 ноября Илья Кива обвинил главу Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в намеренном затягивании переговоров с Россией и потребовал от Генпрокуратуры Украины возбудить уголовное дело.