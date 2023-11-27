Кива направил заявления генпрокурору на Зеленского за задержку переговоров

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в намеренном затягивании переговоров по конфликту с Россией. В своем Telegram-канале он рассказал, что подал на них заявления генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору госбюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву.

Кроме того, он также направил заявления на секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, главу Департамента контрразведки Службы безопасности страны Александра Поклада и ее экс-главу Ивана Баканова, главу фракции партии «Слуга народа» Зеленского в Верховной Раде Давида Арахамию, главу Верховной Рады Руслана Стефанчука и руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака.

Кива также прокомментировал интервью Арахамии, в котором тот поднял тему переговоров. «Исходя из интервью Давида Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации (...) сознательно затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договоренностей в решении ситуации, что в свою очередь лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны!» — возмутился он.

Ранее Арахамия сообщил, что российско-украинский конфликт мог бы завершиться весной прошлого года в случае согласия Киева на нейтралитет и отказа от вступления в НАТО. Однако, по его словам, за продолжение боевых действий выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, убедивший власти Украины не подписывать никаких соглашений с Россией.

