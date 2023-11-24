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23:12, 24 ноября 2023Бывший СССР

Глава фракции Зеленского рассказал о переговорах с Россией весной 2022 года

Арахамия: конфликт Украины и России мог закончиться весной 2022 года
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конфликт России и Украины мог бы прекратиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Об этом в интервью телеканалу «1+1»рассказал глава фракции партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

По его словам, Москва бы пошла на завершение конфликта при отказе Киева от вступления в НАТО и соблюдения нейтралитета.

Однако за продолжение боевых действий выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которые убедил украинские власти не подписывать никаких соглашений с Россией. Кроме того, в Киеве испытывали недоверие к России, отметил Арахамия.

Переговоры между Москвой и Киевом начались сразу после старта СВО. Прошло несколько раундов переговоров, в качестве жеста доброй воли российские войска отошли от Киева. Однако вскоре украинцы отказались от переговоров, сейчас их проведение официально запрещено.

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      Марина Совина
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